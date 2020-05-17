Второй за воскресенье самолет с российскими военнослужащими, которые помогали бороться с коронавирусом в Сербии, вернулся в Россию и приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский, сообщает Минобороны РФ.

Второй за воскресенье самолет с российскими военнослужащими, которые помогали бороться с коронавирусом в Сербии, вернулся в Россию и приземлился на подмосковном аэродроме "Чкаловский", сообщает Минобороны РФ.Ранее ведомство сообщало, что четыре самолета с российскими военными специалистами и спецтехникой успешно вылетели из сербской столицы на родину​​​. На борту транспортников в Россию должны вернуться около 20 военнослужащих и пять единиц специальной техники.Сербия запросила помощь в борьбе с пандемией COVID-19 у России, и 3—4 апреля самолеты ВКС РФ доставили в Сербию российских военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов, специальное медоборудование, средства защиты и спецтехнику.Всего российским сводным отрядом проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 178 объектах в 37 городах республики, в том числе обработаны 367 зданий и 69 участков дорог. Военные медики осмотрели и приняли участие в лечении более 800 инфицированных пациентов.