В Санкт-Петербурге скончался заведующий отделением лучевой диагностики городской клинической больницы номер 31 Виктор Парафило. Он умер 15 мая от осложнений после перенесенного COVID-19 на 72-м году жизни. Соболезнования близким и коллегам медика выразил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

В Санкт-Петербурге скончался заведующий отделением лучевой диагностики городской клинической больницы номер 31 Виктор Парафило. Он умер 15 мая от осложнений после перенесенного COVID-19 на 72-м году жизни. Соболезнования близким и коллегам медика выразил губернатор Северной столицы Александр Беглов.Градоначальник отметил, что Виктор Парафило был очень известным в городе медиком, настоящим петербургским врачом. "Петербург гордится мужеством и преданностью благородному делу медицинских работников", — приводит слова губернатора РИА Новости.В апреле в городе на Неве скончались несколько врачей и медсестер, в том числе врач-анестезиолог Сергей Белошицкий, который более 20 лет работал в Елизаветинской больнице, а в последнее время в Александровской больнице и заведующий нейрохирургическим отделением номер 2 Александровской больницы Алексей Филиппов. У обоих был был подтвержден COVID-19.