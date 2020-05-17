Понятно, что в обществе разное отношение к тем, кого вывозными бортами сейчас возвращают в страну из-за границы. Как можно было отправляться за рубеж в январе-феврале, когда со всех концов планеты уже приходили сообщения о новом вирусе и было понятно, что авиасообщение вот-вот прекратится?

Понятно, что в обществе разное отношение к тем, кого вывозными бортами сейчас возвращают в страну из-за границы. Как можно было отправляться за рубеж в январе-феврале, когда со всех концов планеты уже приходили сообщения о новом вирусе и было понятно, что авиасообщение вот-вот прекратится?Например, в Россию вернулась одна дама, которая на последнем сроке беременности отправилась на индийский курорт Гоа. Но в МИДе помогали даже самым неразумным гражданам. Потому что, во-первых, они сограждане, а во-вторых, теми же рейсами в страну возвращаются те, кто оказался за рубежом по весьма уважительным причинам.Когда все только начиналось, могло показаться, что из неудобств для туриста на Гоа разве что на пляж не попасть. Смешно! И в Индонезии – то же самое — жить можно. Но приезжают-то на море.Когда у тебя нет доступа к пляжам, смысл тогда жить на море без моря. Но выбора уже не было — авиасообщение прекратилось сразу и везде."Наши чемоданы стоят собранными, и каждый день мы ждем, когда же придет сигнал, что за нами летит самолет", — говорят застрявшие в Непале туристы.Они две недели были в горах Непала, а когда спустились, мир стал совсем другим."Единственное наше желание сегодня — это вернуться домой к своим близким", — признаются путешественники.За границей в момент начала пандемии оказались не десятки — сотни тысяч россиян. Разные континенты, страны и города и одинаково безвыходные ситуации."Рейсы отменили, новые билеты сгорели. Границы были закрыты. Пожалуйста, заберите нас домой!" – умоляют туристы.Это не только туристы, рискнувшие путешествовать в такое время. Студенты и преподаватели, дизайнеры, привыкшие работать удаленно, спортсмены и командировочные — у всех кончались если не деньги, так визы.Вера Фефелова жила и работала во Вьетнаме последние полгода, билет обратно был на конец апреля. Рейс, конечно же, отменили. "Нам приходилось следить за уведомлениями рейсов даже ночью. И мы вставали и проверяли на сайте авиакомпании, не поставили ли случайно наш рейс", — говорит женщина.В Индонезии рейсов в Россию ждали больше шести тысяч человек. Большинство — туристы. У многих не было денег, из отелей их выставили."Мы остались без финансов, без места, где мы могли бы проживать. Обратились в консульство, и его нам очень-очень помогли: предоставили жилье, питание. Я попала с тяжелую ситуацию с двумя детьми, не вернуться попасть домой. Если бы не они, наверное, я жила бы на улице, мне нечем было бы кормить детей", — признается одна из россиянок.Люди к тому же жили на разных островах, и на каждый должен был вылететь сотрудник российского посольства, найти соотечественников и помочь."Нам удалось договориться с властями индонезийскими, чтобы наших людей не штрафовали за просроченные визы при отъезде из Индонезии. Были проблемы с доставкой россиян в аэропорт, потому что на Бали был объявлен строгий карантин. Опять-таки пришлось обращаться к губернатору Бали, чтобы нашим соотечественникам разрешили добраться по аэропорта и сесть на самолет", — отметила Людмила Воробьева, чрезвычайный и полномочный посол России в Индонезии.И даже чтобы просто добраться до аэропорта в условиях строжайшего карантина, требовалось специальное разрешение местного губернатора. И оно было получено.И если сначала так называемыми вывозными рейсами людей доставляли чаще всего только до Москвы или Санкт-Петербурга, то теперь — по всей стране."Это сложнейшая схема — сформировать рейс так, чтобы людей забрать из нескольких стран, учитывая карантин на месте и возможность приема борта в установленное время, развести их по регионам так, чтобы люди были размещены либо в обсерваторах, либо доставлены в сопредельные регионы. Огромное количество факторов должно сойтись В некоторых странах аэропорты открываются только под российские рейсы. То есть для того, чтобы посадить российский рейс, который должен забрать людей, специально выходят сотрудники аэропорта, готовят его, принимают борт, осуществляют посадку пассажиров и загрузку багажа, отправляют борт и опять закрывают аэропорт", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Это наши в Венесуэле — больше ста человек дождались самолета с родины. Почти все – командировочные — инженеры и рабочие. Чтобы доставить некоторых россиян еще и с отдаленного острова, венесуэльские власти бесплатно выделили специальный борт."Всем нашим гражданам оформлялись различные документы, в том числе разрешения на проезд наземным транспортом, оказывалось содействие в заправке топливом, размещение в гостинице. Некоторым, у которых не было средств, питанием оказывалось содействие", — подчеркнул Сергей Мелик-Багдасаров, чрезвычайный и полномочный посол России в Венесуэле.Германия. Целая группа особенных детей с родителями. Они лечились в немецких клиниках, а когда должны были лететь домой, границы закрылись."Мы пробыли тут три месяца почти, лишний месяц пересидели. Уже не надеялись, но благодаря нашим консульствам, мы улетаем домой", — радуются люди.Арабские Эмираты. Перу. Филиппины. Непал. Индия. Только за последний месяц из закрытых на карантин стран удалось вывезти больше 16 тысяч россиян 16 тысяч разных ситуаций и слаженная работа сотен специалистов из самых десятка ведомств."Сколько людей, поверьте мне, столько и судеб. Но нет ни одного правила, нет ни одной инструкции, которая бы регламентировала эту или схожую ситуацию, когда весь мир перестал "двигаться", когда нет ни рейсовых полетов, нет на земле в этих странах никакой транспортной логистики", — сказала Мария Захарова.Главный принцип дипломатов — помочь всем соотечественникам, желающим вернуться домой. Но привезти всех одновременно было нельзя. И не только из-за закрытых границ. Многие возвращались из неблагополучных стран, и в случае чего в регионах просто не хватило бы больничных коек."После последних двух недель очень тяжелого труда и достаточно нервного состояния я уже готова обратиться с призывом к соотечественникам вспомнить о прекрасных российских курортах, о тех местах, которые вы, проживая в такой громадной стране, еще не посетили. Может, в ближайший год вы не будете испытывать судьбу", — отметила Татьяна Шлычкова, советник-посланник посольства России в Республике Филиппины.Всех, кто возвращается в Россию, в аэропорту проверяют: пятнадцать минут — и результаты тестов готовы. Прилетевших из наиболее пострадавших от коронавируса стран отправляют на карантин в обсерваторы. Вывозных рейсов за границей ждут еще несколько тысяч соотечественников, и спецсамолеты поднимутся в небо уже в ближайшие дни.