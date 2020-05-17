У отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа поражено 75 процентов легких в результате заражения коронавирусом. Об этом сообщил друг семьи Нурмагомедовых Рамазан Рабаданов.

У отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа поражено 75 процентов легких в результате заражения коронавирусом. Об этом сообщил друг семьи Нурмагомедовых Рамазан Рабаданов."Он до сих пор лежит в московской больнице. У него поражено 75 процентов легких, он перенес инсульт, — приводит слова Рабаданова Спорт24.Ru. — Ему сделали шунтирование, врачи сначала ввели его в кому, потому вывели. Он не может разговаривать, состояние тяжелое. Надеемся на выздоровление".Абдулманап Нурмагомедов 25 апреля был госпитализирован с пневмонией. Однако вскоре он был транспортирован в один из госпиталей Москвы после того, как его состояние ухудшилось. Он находился в коме, позже ему сделали операцию на сердце и перенес инсульт.