Дерево, упавшее на рельсы между станциями Пионерская и Кунцевская стало причиной сбоя на Филевской линии. Известно, что в настоящее время пути уже расчищены и движение поездов благополучно восстановлено.

В воскресенье, 17 мая, на Филевской линии московского метро было остановлено движение поездов. Как сообщили в пресс-службе столичной подземки, причиной инцидента стало дерево, упавшее на пути между станциями "Пионерская" и "Кунцевская".Пассажиры были поездов, оказавшихся на проблемном участке, были эвакуированы.К месту падения дерева прибыли специалисты, которые освободили рельсы и провели оперативную замену поврежденных элементов инфраструктуры.В настоящее время движение поездов восстановлено.