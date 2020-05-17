Впервые с 12 марта 2020 года в Испании количество скончавшихся за сутки от болезни, вызванной коронавирусом COVID-19, составило менее ста.

Впервые с 12 марта 2020 года в Испании количество скончавшихся за сутки от болезни, вызванной коронавирусом COVID-19, составило менее ста. Как сообщило Министерство здравоохранения Испании, за 24 часа умерли 87 человек. Это самый низкий показатель суточной смертности за последние два месяца, пишет РИА Новости.С начала эпидемии в Испании 231 350 человек, умерли - 27 650, сумели справиться с болезнью - 149 576.С 11 мая Испания постепенно смягчает условия карантина в областях, в которых позволяет эпидемиологическая ситуация. Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если не произойдет всплеска заражений коронавирусом.