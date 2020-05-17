В лондонском Гайд-парке задержали 19 человек, которые протестовали против введенного из-за пандемии коронавируса карантина. Еще 10 полицейские выписали штрафы. Задержанных уводили в наручниках.

В лондонском Гайд-парке задержали 19 человек, которые протестовали против введенного из-за пандемии коронавируса карантина. Еще 10 полицейские выписали штрафы. Задержанных уводили в наручниках.Как сообщили в Скотленд-Ярде, правоохранители попытались решить дело миром и убеждали участников акции разойтись, однако их уговоры не имели успеха.По информации британских СМИ, акция протеста проходила в "Уголке ораторов" в Гайд-парке. Там собрались несколько десятков человек. Тем самым они нарушили правила карантина, которые запрещают людям собираться большими группами.Демонстранты называли ограничительные меры, введенные в Великобритании 23 марта, тиранией, выкрикивали лозунги "Противники вакцинации заслуживают, чтобы их услышали" и "Свобода побеждает страх".Среди протестующих был замечен Пирс Корбин, старший брат бывшего лидера Лейбористской партии Джереми Корбина, пишет ТАСС.Еще около 10 противников ограничительных мер собрались в Саутгемптоне, примерно 20 человек устроили акцию в Белфасте, митинги прошли в Глазго и Эдинбурге.Между тем в Великобритании 13 мая началось ослабление карантина: заработали промышленные предприятия и строительные фирмы, людям разрешили гулять, заниматься спортом на улице и даже загорать.По данным ресурса Worldometers.info, в Великобритании выявлено 240 161 случай заражения, 34 466 человек умерли. Данных о количестве выздоровевших нет.