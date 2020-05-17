В США от болезни крови скончалась известная режиссер, продюсер и сценарист Линн Шелтон.

В США от болезни крови скончалась известная режиссер, продюсер и сценарист Линн Шелтон. Как сообщил представитель Шелтон Адам Керш, время для лечения было упущено, и 54-летняя женщина ушла из жизни в больнице в Лос-Анджелесе.Линн Шелтон получила известность своими трагикомедиями ("И смех, и грех", "Детка", "Меч доверия"), в которых под пристальным вниманием зрителя находятся человеческие взаимоотношения.Последним успехом Шелтон стал сериал "И повсюду тлеют пожары", в котором сыграла популярная актриса Риз Уизерспун, пишет РИА Новости.