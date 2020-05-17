Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что страны Евросоюза должны принимать решение об открытии границ согласованно. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте уже заявил, что границы с ЕС откроются 3 июня. В испанской Примере вслед за германской Бундеслигой готовятся к возобновлению футбольного первенства. А в Голландии вместо отмененного Евровидения прошел виртуальный музыкальный фестиваль.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что страны Евросоюза должны принимать решение об открытии границ согласованно. Тем временем итальянский премьер-министр Джузеппе Конте уже заявил, что границы с ЕС откроются с 3 июня. В испанской Примере вслед за германской Бундеслигой готовятся к возобновлению футбольного первенства. А в Голландии вместо отмененного "Евровидения" прошел виртуальный музыкальный фестиваль. В Европе начинается новый этап послаблений. Что он подразумевает?Теперь Испания — точно под особым наблюдением в Европе. Ведь крупные города всех остальных стран уже как минимум на первом этапе по выходу из карантина и близятся ко второму. Но Испания идет по своему сценарию. Эпидемия развивалась особенно. Здесь и заболевших на 100 тысяч жителей очень много, и число заразившихся врачей — более 50 тысяч. Большая часть жертв — в домах престарелых. Основной удар эпидемия наносит по развитым и богатым городам страны. Режим чрезвычайного положения глава правительства хочет предложить продлить на месяц."Уже с понедельника большая часть населения страны начнет тот процесс перехода к нормальный жизни, который мы назвали деэскалацией. Исключение касается тех районов, которые больше всего пострадали от эпидемии, и двух районов с самой высокой плотностью населения, которые, по мнению экспертов минздрава, еще не отвечают условиям для перехода к первой фазе", — комментирует ситуацию премьер-министр Испании Педро Санчес.На фоне хороших новостей из других стран сдержаться трудно. Но не отступает минздрав страны. В ведомстве еще не забыли, как возводили временный госпиталь здесь же, в Мадриде, в выставочном центре, под морги отдавали дворцы спорта. А врачи реанимаций работали в коридорах. Сейчас ситуация наконец стабилизируется. Но региональный минздрав встает на сторону местной власти. То ли в интересах здоровья, то ли в интересах богатых. Ведь на митинг в Мадриде сначала вышли жители именно квартала "Золотой мили". Они просят запустить первый этап в городе.Пока одни митингуют, другие помогают своим же соседям. Специальные ассоциации сначала собирают еду, потом ее раздают. Очередь выстраивается рано утром. Это не бездомные и не бедные, а те, кто остался без работы и теперь может как раз ими стать. В "стране пляжей и отелей" сотни тысяч человек работали на регистрации, убирали номера, встречали туристов в аэропортах и водили экскурсии. Теперь в отелях пустота, многие рестораны закрыты. Слушать рассказы этих людей непросто. Им кажется, что брать еду от чужих — это стыдно. Но как быть, когда дома голодные дети, а платить аренду нечем?"Я никогда не думала, что могу оказаться здесь, но я безумно им благодарна". "Меня сократили, у меня нет денег даже на еду", — рассказывают местные жители.К санитарному кризису добавился страшнейший экономический. Европа не сталкивалась с таким испытанием со времен Второй мировой войны. Конкурс Eurovision из-за коронавируса провести не смогли и перенесли. Такого в истории песенного конкурса еще не было. Организаторы устраивают концерт-фестиваль в режиме онлайн. Большая часть песен — песни надежды, что жизнь обязательно наладится. Многим сейчас не хватает именно этого.Ситуация в странах-соседях может быть совсем разной. Португалия граничит с Испанией. Но там коронавирус давно под контролем: заболевших и погибших — почти в десятки раз меньше. Так что с понедельника уже запускается этап №2. Магазины площадью до 400 квадратных метров могут открыть свои двери, а заполняемость кафе доведут до 50 процентов.Хорошие новости приходят из Ватикана. Знаменитый на весь мир собор Святого Петра готовят к открытию. Правда, сначала проводится масштабная санитарная обработка. В памятнике мировой архитектуры распылять антисептики нужно аккуратно.Многие за два месяца ужаса (а в Италии они оказались именно такими) хотят просто помолиться. Конечно, придется соблюдать безопасную дистанцию и, возможно, быть в маске. Но сам факт открытия крупнейший христианской церкви в мире верующие считают хорошим знаком. Это возвращения к нормальной жизни. Которое точно не будет быстрым.Лето 2020 года точно станет необычным. Чтобы попасть на пляж, скорее всего, придется загрузить специальное приложение. О его создании уже заявили в Испании и Португалии. С помощью анализа данных приложение сообщит, сколько людей и где уже загорают, и посоветует, какое безопасное место вам лучше занять.