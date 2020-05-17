Пресс-служба клуба КХЛ СКА сообщила о переходе в команду нападающего Линдена Вея. 28-летний канадец подписал соглашение с петербуржцами, рассчитанное на два сезона – до 30 апреля 2022 года.

Пресс-служба клуба КХЛ СКА сообщила о переходе в команду нападающего Линдена Вея. 28-летний канадец подписал соглашение с петербуржцами, рассчитанное на два сезона – до 30 апреля 2022 года.В новой для себя команде Вей будет выступать под 12 номером. Ранее он защищал цвета столичного ЦСКА. В минувшем сезоне Линден в составе москвичей принял участие в 56 играх, в которых забросил 14 шайб и отдал 36 результативных передач.Вей – бронзовый призер Олимпийских игр. В НХЛ выступал за "Лос-Анджелес", "Ванкувер" и "Калгари", в общей сложности набрав 44 очка в 138 матчах.⚡Приветствуем новичка! Обладатель Кубка Гагарина Линден Вей – наш новый номер 12