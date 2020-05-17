За сутки в Москве скончался 71 пациент с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус COVID-19.

За сутки в Москве скончался 71 пациент с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным результатом тестов на коронавирус COVID-19. Такие данные СМИ сообщили представители оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцей.Всего в России выявили еще 9 200 случаев заболевания. Это самый низкий показатель за месяц, передает телеканал "Россия 24".В процентном соотношении это минимальный прирост с начала пандемии коронавируса – 3,5 процента.За последние сутки выздоровели почти 5 тысяч человек.