Зампредседателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что избирательная система страны — в состоянии готовности. Владимир Путин обозначит новую дату голосования по поправкам в Конституцию.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что избирательная система страны — в состоянии готовности. Владимир Путин обозначит новую дату голосования по поправкам в Конституцию. ЦИК был готов провести голосование в апреле, но оно было перенесено из-за пандемии коронавируса COVID-19 и сложной эпидемиологической ситуации в России, напоминает РИА Новости.Председатель Комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы считает, что новое голосование может быть проведено 24 июня.