Злоумышленники распылили в лицо прохожего содержимое перцового баллончика, нанесли несколько ударов и похитили сумку с личными вещами...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Перово совместно с коллегами из ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве, УУР ГУ МВД России по г. Москве задержали троих мужчин, подозреваемых в совершении разбойного нападения в отношении москвича», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.По предварительным данным, в ночное время трое злоумышленников на Зеленом проспекте напали на прохожего. Они распылили ему в лицо содержимое перцового баллончика, нанесли несколько ударов руками и ногами по туловищу, открыто похитили сумку с личными вещами, после чего скрылись.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых в арендуемой ими квартире на Союзном проспекте. Ими оказались приезжие мужчины в возрасте от 24 до 26 лет. Часть похищенного изъята.Следственным отделом ОМВД России по району Перово возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73