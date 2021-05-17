Злоумышленник убедил заявителя в том, что знакомая девушка написала на него заявление в полицию и он будет привлечен к уголовной ответственности...

Оперативники Отдела уголовного розыска УВД по ЮАО задержали жителя столицы, подозреваемого в мошенничестве.Предварительно установлено, что злоумышленник обратился к 34-летнему мужчине и убедил его в том, что знакомая девушка написала на него заявление в полицию и он будет привлечен к уголовной ответственности. После чего предложил помочь этого избежать за денежное вознаграждение. Заявитель, введенный в заблуждение, отдал ему часть суммы в размере 300 тысяч рублей. В дальнейшем мужчина заподозрил, что его обманывают, и обратился в полицию.В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий при передаче оставшейся суммы полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний житель столицы. Выяснилось, что на самом деле злоумышленник не имел возможности оказать услугу, которую предлагал заявителю.Следствием ОМВД России по району Царицыно возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22