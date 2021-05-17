На протяжении трёх дней юные инспекторы будут бороться за звание лучших в знании Правил дорожного движения...

43-й ежегодный слёт юных инспекторов движения стартовал в столице.Организаторами по традиции выступают Департамент образования и науки города Москвы и столичная Госавтоинспекция. В этом году в городском конкурсе по безопасности дорожного движения принимают участие более 120 юных инспекторов движения из числа московских школьников. 31 команда пробует себя в состязаниях.Чемпионат проходит на площадке городского оператора по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма - Колледжа связи № 54 им. П.М. Вострухина Департамента образования и науки столицы. На протяжении трёх дней юные инспекторы будут бороться за звание лучших в знании Правил дорожного движения, оказания первой помощи при ДТП, основ безопасности жизнедеятельности и умении фигурного управления велосипедом.Представители Госавтоинспекции столицы по традиции принимают участие в работе судейской коллегии и, конечно же, желают ребятам успехов и удачи в соревнованиях!Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81