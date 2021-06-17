Злоумышленник с помощью чужого аккаунта воспользовался автомобилем стоимостью около 2 миллионов рублей, принадлежащим каршеринговой компании...
Сотрудники ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали молодого человека, подозреваемого в неправомерном завладении автомобилем БМВ Х1.
Предварительно установлено, что злоумышленник с помощью чужого аккаунта воспользовался автомобилем стоимостью около 2 миллионов рублей, принадлежащим каршеринговой компании.
Посредством мобильного приложения он разблокировал машину, припаркованную на Новорязанской улице, завел двигатель и совершил на ней поездку по улицам столицы.
В ходе несения службы сотрудники полиции на Нижней Красносельской улице остановили данный автомобиль и задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний москвич.
По данному факту следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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