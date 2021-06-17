Злоумышленник с помощью чужого аккаунта воспользовался автомобилем стоимостью около 2 миллионов рублей, принадлежащим каршеринговой компании...

Сотрудники ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали молодого человека, подозреваемого в неправомерном завладении автомобилем БМВ Х1.Предварительно установлено, что злоумышленник с помощью чужого аккаунта воспользовался автомобилем стоимостью около 2 миллионов рублей, принадлежащим каршеринговой компании.Посредством мобильного приложения он разблокировал машину, припаркованную на Новорязанской улице, завел двигатель и совершил на ней поездку по улицам столицы.В ходе несения службы сотрудники полиции на Нижней Красносельской улице остановили данный автомобиль и задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний москвич.По данному факту следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60