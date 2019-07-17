В столице было построено всего 115 тыс кв новых офисов, а снято около 1 млн кв м.

Москва в ближайшем будущем может столкнуться с дефицитом офисных площадей и ростом цен на них. Такую точку зрения высказали сразу несколько экспертов рынка.Сейчас весь офисный сток в Москве составляет 17 млн кв м площадей (класса А и В), 2 млн кв м – были свободными, то есть вакансия составляла 11-12%, рассказала руководитель офисного направления консалтинговой компании Cushman & Wakefield Наталья Никитина.В первом полугодии арендаторы сняли примерно 1 млн кв м офисных площадей, что соответствует прошлогодним показателям. Однако было введено всего 115 тыс кв м новых офисов."До конца года мы предполагаем спрос на уровне 2 млн кв м, а ввод и предложении 350 тыс кв м, что означает дефицит площадей", - отметила она, выступая на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Аналогичную точку зрения выразили и в JLL, там отметили нехватку качественных бизнес-центров, особенно в центре. По оценкам компании, в ближайшие пять лет в Москве постоят примерно 2,5 млн кв м офисной недвижимости, но только 300 тыс кв м будут класса А и центрально расположены."Учитывая, что вакансия снижается, то и цены на подобную недвижимость будут расти. Мы ожидаем, что в ближайшее время мы увидим 10%-ный рост в год с точки зрения ставок аренды и приобретения подобных объектов", - сказал член Совета директоров компании JLL Алексей Ефимов.Накануне стало известно о планах компаниb AFI Development построить масштабный многофункциональный офисный центр рядом с Белорусской. Последний раз в этом районе бизнес-центры вводились в 2013 году. Площадь будущего офисного центра составит 92,3 тыс кв м. Строить объект будет китайская корпорация CRCC (China Railway Construction Corporation). Сдать бизнес-центр планируют во втором квартале 2021 года.Ранее в международной консалтинговой компании Khight Frank сообщили, что за первое полугодии в Москве было построено 113 тыс кв м, это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Арендные ставки в свою очередь продемонстрировали рост в пределах 1-2%, а уровень вакантности имеет тенденцию снижения: до 12% в офисах класса А и 7,9% – класса В.По мнению аналитиков, столичный рынок офисной недвижимости в последний год претерпевает положительные изменения и стремится к балансу спроса и предложения. Однако, из-за небольшого предложения в центральных районах (Белорусский субрынок, Павелецкий субрынок и прочие) или Москва-Сити некоторые арендаторы рассматривают локации от ТТК до МКАД. Интерес к офисам в этих районах будет усиливаться на фоне роста аренды, считают они. По оценкам Khight Frank, по итогам года арендые ставки могут вырасти на 5-7%.