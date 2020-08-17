УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Рыжкова Валентина Вячеславовича, 1971 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Рыжкова Валентина Вячеславовича, 1971 года рождения, жителя г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 21.03.2020 года.Приметы: на вид 50 лет, рост около 173 см, плотного телосложения, лицо овальное, волосы седые короткие, глаза светлые.Особые приметы: шрам ниже подбородка.Был одет: темная куртка, брюки и ботинки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или «102» (с мобильных телефонов - 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93