В эти минуты в Берлине проходит телемост с бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом. Он организован газетой Die Zeit. Человеку, которого Штаты объявили вне закона, задают вопросы о его новой книге — мемуарах Личное дело.

В эти минуты в Берлине проходит телемост с бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом. Он организован газетой Die Zeit. Человеку, которого Штаты объявили вне закона, задают вопросы о его новой книге — мемуарах "Личное дело". Помимо технической стороны вопроса — как именно американская разведка получает доступ к письмам и фото миллиарда человек даже при выключенных гаджетах, Сноуден делится захватывающими деталями своей истории. Как прятал мини-диски с данными внутри кубика Рубика; как обводил начальника вокруг пальца, отшучиваясь, что "ворует секреты"; как исчез из жизни любимой девушки, а та нашла его в России и вышла за него замуж.Если вы решите скачать эту книгу в Интернете или просто попытаетесь пробить в Сети какой-то термин или имя человека, упомянутые в ней, вы немедленно попадете в базу данных Агентства национальной безопасности США. Это случится даже в том случае, если в книжном вы рассчитаетесь за нее кредиткой. Об этом автор предупреждает уже ближе к концу, хотя забавно было бы поместить это прямо на обложку. Как заставляют делать производителей сигарет.Продажам бы это не навредило. После того, что Эдвард Сноуден сообщил миру, вряд ли кто-то из читателей испытывает иллюзии относительно возможности защитить свое личное пространство и интересы от внимания американских спецслужб. Книга "Permament record" ("Личное дело") — это рассказ Сноудена о том, как из молодого человека, пошедшего служить государству после терактов 11 сентября, он превратился во врага государства — общественного осведомителя, которому на родине, в Штатах, грозит несправедливый суд и пожизненное заключение."Самый важный факт для правительства США, что также является предметом наших разногласий, это то, что власти не хотят, чтобы жюри присяжных имело возможность учитывать мотивацию моих действий. Принесло ли то, что я делал пользу США? Или же это принесло вред?", — задается вопросом Сноуден.Перед выходом книги он много общается с прессой, но все равно — меньше, чем летом 2013 года. Тогда он — мировая знаменитость. Бывший айтишник ЦРУ и АНБ только передал газетам The Washington Post и The Guardian секретные документы, раскрывшие технологии глобальной слежки, которую США вели за своими противниками и союзниками: конкурирующие службы, политики, корпорации, рядовые граждане — все под колпаком. Меркель пишет СМС — ее тут же читают американцы.Сноуден в розыске, скрывается в Гонконге. Его сопровождает Сара Гаррисон — сотрудница сайта Wiki Leaks, публикующего скандальные разоблачения.Основатель сайта Джулиан Ассанж, на которого повесили несколько уголовных дел на тот момент уже больше года пользуется убежищем на территории посольства Эквадора в Лондоне.Сноуден тоже решает бежать в Эквадор — там президент, который сочувствует их общему делу. Рейс через Москву, и в Шереметьеве Сноуден узнает, что пока он был в воздухе, его паспорт аннулирован. Так он и стал в России политическим беженцем, еще одним жителем Москвы — огромного и странного города, по его словам."Куда бы я ни шел, я стараюсь немного менять свой внешний вид. Могу избавиться от бороды или надеть другие очки. Я никогда не любил холод, пока не понял, что шапка и шарф дают самую удобную и неподозрительную анонимность. Я меняю ритм и скорость походки и, вопреки мудрому совету моей матери, смотрю в противоположную движению сторону, когда перехожу дорогу" – рассказал он.Это, чтобы не попасть в автомобильные видеорегистраторы. Сноуден боится, что соотечественники могут выследить и похитить его. Боится слежки через социальные сети.Выход книги спровоцировал в Европе новую дискуссию о необходимости предоставить Сноудену убежище в Германии или во Франции. Он бы и не возражал, но сам понимает, что при существующем положении дел только русские могут гарантировать ему безопасность."Эти обстоятельства, при которых им (странам) не нужно делать ничего, чтобы делать правильные вещи. Все что им нужно — это не сдавать меня. Даже несмотря на то, что Россия была, возможно, самым сложным местом в мире для проведения работы ЦРУ я не выступал в духе "отлично, все замечательно, выпускайте меня из аэропорта". Я был в заточении в аэропорте на протяжении 40 дней. Я запрашивал убежище в 27 странах в мире" – говорит Сноуден.В 2014 году, зимой, его впервые навестила любимая женщина — Линси. Потом и сама переехала в Москву. Два года назад тайно зарегистрировали брак в российском ЗАГСе. Жена помогает социализироваться. Ходят в Третьяковку. Были в Большом.А вот если бы летом 2013-го Сноуден все-таки долетел бы до Эквадора, сейчас сидел бы в соседней камере с Джулианом Ассанджем, которого эквадорцы после смены власти в стране выкинули из своего посольства в руки англо-саксонского правосудия.