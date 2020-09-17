В ходе проверки документов мужчина заметно нервничал и предпринял попытку к бегству, однако был задержан сотрудниками полиции...

«Сотрудниками ОГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве был задержан подозреваемый в покушении на сбыт психотропного вещества - амфетамина», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Во время несения службы сотрудниками ОГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве в Походном проезде был остановлен автомобиль «Лада», за рулем которого находился 23-летний приезжий. В ходе проверки документов мужчина заметно нервничал и предпринял попытку к бегству, однако был задержан сотрудниками полиции.В ходе досмотра сотрудники полиции обнаружили в сумке у подозреваемого полимерный пакет, содержащий 53 свертка с порошкообразным веществом внутри.Согласно справке об исследовании изъятое вещество, массой более 110 граммов, содержит в своем составе психотропное вещество – амфетамин.Следствием Отдела МВД России по району Южное Тушино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56