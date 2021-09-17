В 2021 году объёмы посадок составят 5,4 тысячи га.

За три года во Владимирской области восстановили более 16 тысяч гектаров лесов. Об этом сообщили в Департаменте лесного хозяйства.В 2021 году объёмы посадок составят 5,4 тысячи га. К середине сентября план по искусственной посадке деревьев выполнен.«Проводятся работы по содействию естественному восстановлению, подготовке почвы, на территории завершается по агротехнический уход», - подчеркнули в ведомстве.Основные работы выполняются арендаторами за счёт собственных средств.Для улучшения контроля за пожарной обстановкой и содействия лесовосстановлению существенно обновился парк пожарной, хозяйственной техники и оборудования.«Для этого выделены 145 млн рублей. Приобретено 280 единиц, среди которых автомобили повышенной проходимости «УАЗ – Фермер», трактора «Беларус», мотовездеходы, автоцистерны, квадрокоптеры, культиваторы, плуги, мотопомпы, комплексы радиосвязи», - резюмировали в департаменте.