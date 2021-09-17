Принятыми мерами нарушений правопорядка 17 сентября не допущено.
В период с 17 по 19 сентября в Москве проходят выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в нескольких районах, дополнительные выборы депутатов Московской Городской Думы.
17 сентября для обеспечения общественного порядка на избирательных участках было задействовано более 14,5 тысяч сотрудников органов внутренних дел. На постоянной основе осуществлялось взаимодействие с территориальными избирательными комиссиями, а также с региональным подразделением Росгвардии, работниками частных охранных организаций, представителями общественности.
Сотрудники Госавтоинспекции обеспечили безопасность дорожного движения на участках улично-дорожной сети, прилегающих к объектам проведения выборов.
Принятыми мерами нарушений правопорядка 17 сентября не допущено.
Всем сотрудникам органов внутренних дел, которые были задействованы в мероприятиях по обеспечению общественного порядка на выборах, предоставлена возможность исполнить свой гражданский долг и принять участие в голосовании.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве