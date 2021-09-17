Принятыми мерами нарушений правопорядка 17 сентября не допущено.

В период с 17 по 19 сентября в Москве проходят выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в нескольких районах, дополнительные выборы депутатов Московской Городской Думы.17 сентября для обеспечения общественного порядка на избирательных участках было задействовано более 14,5 тысяч сотрудников органов внутренних дел. На постоянной основе осуществлялось взаимодействие с территориальными избирательными комиссиями, а также с региональным подразделением Росгвардии, работниками частных охранных организаций, представителями общественности.Сотрудники Госавтоинспекции обеспечили безопасность дорожного движения на участках улично-дорожной сети, прилегающих к объектам проведения выборов.Принятыми мерами нарушений правопорядка 17 сентября не допущено.Всем сотрудникам органов внутренних дел, которые были задействованы в мероприятиях по обеспечению общественного порядка на выборах, предоставлена возможность исполнить свой гражданский долг и принять участие в голосовании.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве