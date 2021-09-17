В полицию поступило сообщение о возгорании в одной из квартир многоэтажного жилого дома на улице Шолохова. Незамедлительно по указанному адресу выехали сотрудники полиции...

73-летняя жительница района Ново-Переделкино и ее семья поблагодарили полицейского отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы сержанта полиции Артема Бормотова за спасение из задымленной квартиры во время пожара.В полицию поступило сообщение о возгорании в одной из квартир многоэтажного жилого дома на улице Шолохова. Незамедлительно по указанному адресу выехали сотрудники полиции и следственно-оперативная группа.Прибывшие на место сержант полиции Артем Бормотов и его напарник младший лейтенант полиции Ниази Фараджов мгновенно оценили возникшую ситуацию и включились в работу по спасению граждан и устранению пожара, очаг которого оказался на 16-м этаже. Полицейские совместно с сотрудниками других экстренных служб помогали поднимать технику для тушения на предпоследний этаж дома. В какой-то момент к сержанту полиции подбежала взволнованная женщина и попросила помочь ее 73-летней матери, которая находилась в квартире одна и не могла выйти из помещения. Несмотря на сильное задымление, Артем Бормотов сориентировался, в какой именно квартире находится пожилая гражданка, открыл заклинивший замок и помог выбраться пенсионерке, которая позже была госпитализирована для оказания необходимой медицинской помощи.Также в лечебное учреждение был доставлен гражданин, который находился рядом с очагом возгорания и самостоятельно пытался его ликвидировать. Мужчине была оказана помощь.Оправившись после произошедшего, пенсионерка и ее семья лично встретились с полицейским и искренне поблагодарили его, ведь своими решительными и профессиональными действиями он помог сохранить жизнь.Присутствовавший на встрече член Общественного совета при УВД по ЗАО Сергей Костриков отметил самоотверженность сержанта полиции Артема Бормотова и подчеркнул, что кадровая политика МВД России основана на подборе личного состава, честно и добросовестно служащего во благо людей.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93