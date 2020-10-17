За последние сутки во Владимирской области – 79 новых КОВИД-носителей. На 3 меньше, чем накануне. Всего больных теперь 8 346. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (16 новых

За последние сутки во Владимирской области – 79 новых КОВИД-носителей. На 3 меньше, чем накануне. Всего больных теперь 8 346. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (16 новых пациентов). На втором месте Гусь-Хрустальный (15 новых КОВИД-носителей), третье место антирейтинга у Мурома (14 новых заболевших). Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 1 482 случая (