После подачи заявления в электронном виде на Едином портале Госуслуг граждане могут с помощью личного кабинета наблюдать за ходом исполнения и состоянием своего обращения...

Полицейские УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве информируют граждан об удобствах пользования порталом Госуслуг.Для того чтобы получить государственную услугу по линии МВД, необходимо пройти процедуру регистрации на сайте https://www.gosuslugi.ru. В дальнейшем, при необходимости получения другой услуги, повторная регистрация на Едином портале не требуется, так как срок действия полученного доступа не ограничен.После подачи заявления в электронном виде на Едином портале Госуслуг граждане могут с помощью личного кабинета наблюдать за ходом исполнения и состоянием своего обращения. Кроме того, при использовании портала есть возможность выбрать для себя наиболее удобное время и дату, а размер государственной пошлины уменьшается на 30%. После получения сообщения о готовности услуги следует обратиться в подразделение органов внутренних дел.В разделе «Государственные услуги» на сайте УВД вы найдете ответы на все интересующие вопросы и ознакомитесь с правилами и рекомендациями по пользованию услугами, предоставляемыми УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22