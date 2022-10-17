Спортивную акцию поддержали во многих городах страны. Владимирский маршрут стал одним из самых...

Спортивную акцию поддержали во многих городах страны.Владимирский маршрут стал одним из самых живописных - от Театральной до Соборной площади. Километровую дистанцию вместе с активистами прошли губернатор Владимирской области Александр Авдеев, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, председатель Законодательного собрания региона Владимир Киселев и известные спортсмены. Сразу после состоялось награждение самых юных и самых возрастных участников захода, ветеранов спорта. Отметим, специалисты рекомендуют делать в день не менее десяти тысяч шагов. Глава региона поделился своим способом выполнить норму.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Мой обычный день состоит из того, что я обхожу строительные объекты, которые идут по национальным проектам, по национальным программам. Это спортивные комплексы, это дороги, это школы, больницы и так далее. И я не считаю, сколько это. Поверьте, когда большое количество объектов летом строится, километры наматываются.Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- Это один из самых экологичных видов физкультуры. Самый доступный вид физкультуры - ходьба. И если про легкую атлетику говорят, что она королева спорта, то ходьба - это царица физкультуры.