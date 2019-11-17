Санкт-петербургский СКА смог добиться победы с минимальным счетом в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ против Адмирала. Проходивший во Владивостоке матч завершился со счетом 2:1 в пользу армейцев.

Санкт-петербургский СКА смог добиться победы с минимальным счетом в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала". Проходивший во Владивостоке матч завершился со счетом 2:1 в пользу "армейцев".Подопечные Алексея Кудашова пропустили первыми. В середине матча шведский защитник "Адмирала" Адам Альмквист поразил ворота гостей из Северной столицы. Однако те не спасовали и уже через восемь минут счет на табло был вновь равным – отличился Максим Карпов.Основное время матча завершилось вничью и победителя выявляли в овертайме, где решающая шайба и была забита. Ее автором стал российский нападающий СКА Сергей Плотников.Для "армейцев" эта победа стала четвертой подряд в КХЛ. Они занимают вторую строчку в Западной конференции, набрав 38 очков. "Адмирал" же потерпел первое поражение в предыдущих четырех матчах и с 32 баллами занимает восьмое место на Востоке.В еще одном матче дня хабаровский "Амур" на своем льду одержал победу над финским "Йокеритом". Победу хабаровчанам принесли точные броски Игоря Руденкова, Гинека Зогорна, Артема Железкова и Томаша Зогорна. У "джокеров" единственную шайбу забил Ессе Йоэнсуу.