Накануне произошел сход вагонов грузового поезда и локальный разлив мазута.

Накануне произошел сход вагонов грузового поезда и локальный разлив мазута.В настоящее время завершены работы по локализации разлива (обваловке) вдоль 1-ого пути, продолжаются работы по обваловке и созданию резервуара вдоль 2-ого пути. Завершаются работы по укладке рельсо-шпалльной решетки на 1-ом пути, сообщила пресс-служба ГЖД.Железнодорожники прилагают максимальные усилия для ликвидации последствий схода в кратчайшие сроки и скорейшего восстановления движения поездов на данном участке.