Проект направлен на обсуждение и разъяснение действующих норм в законодательстве Российской Федерации в области обеспечения дорожного движения и формирование культуры поведения его участников...

С 17 ноября 2020 года Управление ГИБДД города Москвы совместно с радиостанцией «Авторадио» запускают информационно-аналитическую программу «Безопасная дорога».Программа подготовлена в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».Проект направлен на обсуждение и разъяснение действующих норм в законодательстве Российской Федерации в области обеспечения дорожного движения и формирование культуры поведения его участников.Каждый вторник и четверг в 16:50 часов, а также в понедельник 23 и 30 ноября 2020 года в 16:50 часов в эфире «Авторадио» сотрудники столичной Госавтоинспекции, ведущие эксперты страны, представители общественных организаций, медики, педагоги и юристы будут разбирать актуальные темы, касающиеся автомобилистов, пешеходов и пассажиров.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81