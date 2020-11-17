Злоумышленница убедила мужчину в том, что находится в трудном финансовом положении и попросила его оформить кредит на свое имя, который она сама будет погашать...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Царицыно задержали 28-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве.В территориальный отдел полиции обратился житель Московской области. По словам мужчины, малознакомая девушка мошенническим путем завладела принадлежащими ему денежными средствами в размере свыше 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась 28-летняя жительница Московской области.Установлено, что злоумышленница убедила заявителя в том, что находится в трудном финансовом положении и попросила его оформить кредит на свое имя, который она сама будет погашать. Мужчина согласился, оформил кредит и передал женщине денежные средства. Через некоторое время ему позвонили из банка и сообщили о наличии просрочки по оплате кредита. Гражданин понял, что его обманули, и обратился в полицию. Похищенным подозреваемая распорядилась по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Царицыно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.Расследование уголовного дела продолжается.Полицейские УВД по ЮАО обращаются ко всем гражданам, возможно, пострадавших от противоправной деятельности задержанной, с просьбой звонить по телефонам: 8 (499) 320-55-16; 8 (495) 325-55-00; 8 (495) 325-35-73 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22