Мужчина не выполнил требование полицейских об остановке транспортного средства и продолжил движение с увеличением скорости...

16 ноября 2020 года в 23:57 экипажем ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве на Бесединском шоссе для проверки документов была предпринята попытка остановить автомашину марки «Киа».Водитель данной автомашины не выполнил требование полицейских об остановке транспортного средства и продолжил движение с увеличением скорости. Сотрудники ДПС незамедлительно начали преследование нарушителя.Во время преследования водитель, неоднократно нарушая Правила дорожного движения, создавал угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения и в результате скрылся.Позже автомобиль нарушителя был обнаружен в одном из гаражных комплексов и был помещен на специализированную стоянку.В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий 23-летний водитель иномарки был задержан.Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности по статьям:19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации»;12.1.1 КоАП РФ «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра или технического осмотра»;12.37.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;12.15.4 КоАП РФ «Выезд в нарушении ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления»;12.3.2 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения»;12.7.1 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».12.12.1 «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика».Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения).Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве