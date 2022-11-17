Защитить иммунитет в осенне-зимний период поможет вакцинация. От гриппа, коронавируса и...

Защитить иммунитет в осенне-зимний период поможет вакцинация. От гриппа, коронавируса и пневмококка.Сейчас в наличии в областных учреждениях здравоохранения четырехвалентная вакцина "Ультрикс" и трехвалентная вакцина "Совигрипп" - обе с доказанной эффективностью и минимальными побочными эффектами. Вскоре поступит и детская вакцина - "Ультрикс Квадри". Практически во всех медучреждениях ежедневно работают пункты вакцинации, пять точек открыты в общественных местах Владимира: в центральном парке и в крупнейших торговых центрах. Медики призывают владимирцев привиться от гриппа до конца года. Не так страшна сама болезнь, как её осложнения, поясняют специалисты.Елена Овчинникова, главный врач городской поликлиники №2 г. Владимира:- В настоящее время во Владимирскую область поступило более шестисот тысяч доз вакцин от гриппа. На сегодняшний день вакцинированы почти 400 тысяч человек - это около 50 процентов населения Владимирской области. Для того, чтобы создать коллективный иммунитет от гриппа, мы должны во Владимирской области привить 60 процентов населения. Мы защищаем себя от осложнений гриппозной инфекции. И я призываю всех привиться от гриппа и защитить свое здоровье.