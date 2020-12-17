По месту жительства задержанного был проведен обыск, в результате которого на верхней полке стеллажа полицейские обнаружили и изъяли 90 свертков с веществом неизвестного происхождения...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали подозреваемого в попытке сбыта наркотического средства – героина.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Сормовской улице сотрудники полиции задержали 43-летнего жителя Московской области, подозреваемого в незаконном обороте запрещенных веществ. По месту жительства задержанного был проведен обыск, в результате которого на верхней полке стеллажа полицейские обнаружили и изъяли 90 свертков с веществом неизвестного происхождения. Согласно результатам исследования изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – героин, общей массой более 200 граммов.Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.Следствием ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотическое средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18