ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивается без вести пропавшая Киселева Арина Александровна, 2002 года рождения...

ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивается без вести пропавшая Киселева Арина Александровна, 2002 года рождения, местонахождение которой неизвестно с 15.11.2020 года.Приметы: на вид 17-20 лет, рост 165-167 см, глаза серо-голубые, волосы каштанового цвета, на запястьях рук шрамы.Была одета: черная кожаная куртка, либо пуховик желтого цвета, на момент исчезновения при ней находились две собаки и кошка.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: (495)709-26-02, (495)709-10-00 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18