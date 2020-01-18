Полицейский предупредил гражданина о противоправности его действий и предусмотренной за это уголовной ответственности, однако водитель проигнорировал данное предупреждение...

Инспекторы Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ВАО задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в попытке дачи взятки должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей.Сотрудниками полиции на Салтыковской улице была остановлена машина под управлением 45-летнего безработного приезжего из ближнего зарубежья. При проверке документов у водителя было выявлено правонарушение, предусмотренное статьей 12.3 КоАП РФ.При оформлении протокола об административном правонарушении мужчина предложил сотруднику полиции денежные средства в качестве вознаграждения за непривлечение его к ответственности. Полицейский предупредил гражданина о противоправности его действий и предусмотренной за это уголовной ответственности, однако водитель проигнорировал данное предупреждение и положил денежные средства под коврик пассажирского сиденья служебного автомобиля, после чего был задержан.Отделом дознания ОМВД России по району Новокосино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73