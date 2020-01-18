Сработали датчики превышения температуры выхлопных газов. Согласно инструкции экипажем приведена в действие система пожаротушения силовой установки, - в аэропорту Новосибирска произошел инцидент с участием лайнера Airbus A320, готовившегося к вылету во Вьетнам.

Возгорание в двигателе авиалайнера Airbus A320 компании "Сибирь" могло произойти из-за того, что в выхлопной системе силовой установки скопилось авиационное топливо. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.Напомним, что инцидент произошел в ночь на субботу, 18 января, в новосибирском аэропорту "Толмачево" в тот момент, когда экипаж воздушного судна готовился к выполнению рейса SBI 5783 в Камрань (Вьетнам)."Сработали датчики превышения температуры выхлопных газов. Согласно инструкции экипажем приведена в действие система пожаротушения силовой установки", — говорится в сообщении ведомства.На борту находились 185 человек, никто из них не пострадал. Через некоторое время пассажиры были отправлены во Вьетнам резервным самолетом.По факту произошедшего проводится проверка.