После увлекательной беседы полицейские провели для детей познавательную экскурсию вблизи образовательного учреждения.

Сотрудники ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» посетили воспитанников детского сада №30 в городе Гусь-Хрустальный.Сотрудники Госавтоинспекции напомнили ребятам о том, что в зимний период следует быть более осторожными и внимательными при переходе дороги. Пояснили, что водитель может заблаговременно не заметить пешехода, который резко вышел на проезжую часть, а путь торможения автомобиля из-за гололёда на дороге увеличивается, в результате чего может произойти дорожно-транспортное происшествие. Также инспекторы напомнили дошколятам о необходимости ношения световозвращающих элементов, которые являются одной из мер обеспечения личной безопасности в темное время суток и пасмурную погоду.После увлекательной беседы полицейские провели для детей познавательную экскурсию вблизи образовательного учреждения. В ходе следования экскурсии сотрудники ГИБДД рассказали ребятам об опасностях, которые могут подстерегать их на дорогах, а также изучили нерегулируемые пешеходные переходы.Во время встречи автоинспекторы познакомили ребят с автомобилем дорожно-патрульной службы, на котором приехали в гости к малышам. Каждый ребенок с воодушевлением откликнулся на предложение примерить на себя роль автоинспектора. Все желающие могли посидеть за рулем патрульного автомобиля.В завершение встречи дошколята поблагодарили правоохранителей за познавательное мероприятие и пообещали соблюдать правила дорожного движения.