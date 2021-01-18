Исследование части изъятого показало, что данный материал является наркотическим средством – марихуаной, общей массой 193 грамма...

Участковый уполномоченный ОМВД России по району Вешняки г.Москвы задержал 39-летнего мужчину, подозреваемого в хранении наркотических средств в крупном размере.В ходе отработки жилого сектора полицейский выявил квартиру в одном из домов по улице Красный Казанец, в которой были обнаружены 8 банок с веществом неизвестного происхождения. Также сотрудником полиции были обнаружены горшки с растением, по внешнему виду похожим на соцветия марихуаны.Исследование части изъятого показало, что данный материал является наркотическим средством – марихуаной, общей массой 193 грамма. Установлено, что мужчина изготавливал наркотические средства для собственного потребления.Следственным отделом ОМВД России по району Вешняки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73