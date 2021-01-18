Неизвестный мужчина стал угрожать заявителю расправой и требовать денежную сумму в размере 660 тысяч рублей за пропавший товар...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в вымогательстве.В полицию обратился мужчина с заявлением о вымогательстве. Потерпевший, предприниматель на территории оптово-розничной продовольственной базы, рассказал, что неизвестный мужчина стал угрожать ему расправой и требовать денежную сумму в размере 660 тысяч рублей за пропавший товар. Испугавшись преступных действий, заявитель согласился передать денежные средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий при передаче денежных средств сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний уроженец ближнего зарубежья.Установлено, что злоумышленник узнал, что у потерпевшего и его партнера пропал товар. После этого мужчина, якобы представляя интересы партнера, начал требовать с предпринимателя деньги в счет уплаты несуществующего долга.Следствием УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ «Вымогательство». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57