Злоумышленник путем разбития стекла двери автомобиля «Мерседес-Бенц», припаркованного на улице Сергея Макеева, похитил женскую сумку известного бренда...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району задержали мужчину, подозреваемого в серии краж имущества граждан из припаркованных автомобилей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию поступило заявление от 33-летней приезжей женщины. Она сообщила, что неизвестный путем разбития стекла двери автомобиля «Мерседес-Бенц», припаркованного на улице Сергея Макеева, похитил женскую сумку известного бренда.В результате оперативно розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на территории Московской области задержали подозреваемого – 28-летнего жителя Подмосковья.В ходе дальнейшей работы сотрудники полиции установили причастность задержанного еще к трем аналогичным эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма материального ущерба составила около 290 тысяч рублей.Похищенное имущество злоумышленник сбывал, а вырученными денежными средствами распоряжался по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60