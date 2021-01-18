Женщине позвонила неизвестная, представилась сотрудницей одного из учреждений и сообщила, что ей положена компенсация за неиспользованную санаторно-курортную путевку...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали одного из подозреваемых в краже денежных средств с банковской карты пенсионерки», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В полицию с заявлением обратилась 75-летняя москвичка. Потерпевшая сообщила, что ей на городской телефон позвонила неизвестная, представилась сотрудницей одного из учреждений и сообщила, что женщине положена компенсация за неиспользованную санаторно-курортную путевку. Для перевода денег ей требовалось сообщить номер банковской карты, а также коды из СМС-сообщений, что она и сделала. Впоследствии с принадлежащей пенсионерке банковской карты неизвестными были списаны денежные средства. Материальный ущерб составил более 300 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Ростове-на-Дону задержали подозреваемого – 19-летнего мужчину. Похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправных деяний задержанного, а также установление и задержание его сообщников. Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60