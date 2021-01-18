В поселке имени Горького Камешковского района люди планируют окунуться в прорубь, несмотря на лютую стужу.

В поселке имени Горького Камешковского района люди планируют окунуться в прорубь, несмотря на лютую стужу.Здесь к этому относятся очень серьезно. Рядом с крещенской иорданью поставили даже ледяной крест. Выше человеческого роста! Что делается далеко не всегда. Фото жители разместили в пабликеНапомним, что сегодня во Владимирской области ожидается так называемое "дно" холода. До 23 градусов мороза - и это днем! А ночью - до - минус 27!Также отметим, что многие священники не приветствуют чисто народны обычай окунаться в прорубь. Гораздо важнее побывать на праздничной церковной службе. Разумеется, со всеми мерами противовирусной профилактики. А не пытаться одним лихим поступком якобы смыть с себя все накопившиеся грехи.