Должностному лицу назначен штраф в размере 20 тыс. рублей, юридическому – 40 тыс. рублей.

Прокуратурой города Владимира проведена проверка соблюдения законодательства об оплате труда в ООО «Агрострой».Установлено, что в организации было уволено 27 работников, вместе с тем, причитающиеся им денежные средства выплачивались не в день увольнения, а в течение последующих 5 месяцев частями.По фактам выявленных нарушений в отношении должностного и юридического лиц возбуждены производства по делам об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых должностному лицу назначен штраф в размере 20 тыс. рублей, юридическому – 40 тыс. рублей.Также в адрес руководителя организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого задолженность погашена.