Информация о нарушениях направлена в МВД. Результаты ревизии лягут на стол врио губернатора Алексендрав Авдеева и председателя Законодательного Собрания Владимирской области Владимира Киселёва.

Счетная палата Владимирской области выявила неэффективность использования средств, направленных на помощь малоимущим.За последние пять лет заключено 3 804 социальных контракта. Размер помощи составил почти 350 млн рублей. В ходе проверки аудиторы осмотрели 43 домохозяйства. Более 90% смогли преодолеть трудную жизненную ситуацию и создали условия для стабильного дохода семьи.«Однако специалистами СП выявлены случаи несоблюдения принципов адресности и нуждаемости получателей господдержки. Это обусловлено отсутствием в законодательстве дополнительных критериев отбора», - уточнили в ведомстве.Установлены факты формального подхода членов комиссии, которые решают кому дать денег, а кому нет, к оценке благосостояния жителей региона. В связи с этим чиновники неэффективно израсходовали свыше 776 тысяч рублей.В ряде случаев госсредства фактически выступали мерой поддержки бизнеса, а не способствовали преодолению порога бедности.По результатам проверки сделан вывод, что мероприятия по оказанию помощи на приобретение товаров первой необходимости, на которые в прошлом году выделили 37,3 млн рублей, в долгосрочной перспективе не влияют на уровень жизни владимирцев. Фактически выплаты являются единовременной материальной выплатой малообеспеченным гражданам и не стимулируют их на активные действия.Информация о нарушениях направлена в МВД. Результаты ревизии лягут на стол врио губернатора Алексендрав Авдеева и председателя Законодательного Собрания Владимирской области Владимира Киселёва.