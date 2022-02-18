В ходе конфликта мужчина несколько раз выстрелил в сторону оппонентов, а затем скрылся в неизвестном направлении...

«Сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по району Бибирево г. Москвы задержан подозреваемый в хулиганстве со стрельбой», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.По предварительной версии, конфликт произошел в одном из дворов на Алтуфьевском шоссе. Между двумя компаниями мужчин возник словесный спор, в ходе которого 43-летний мужчина несколько раз выстрелил в сторону оппонентов, а затем скрылся в неизвестном направлении на автомобиле такси. У двоих пострадавших зафиксированы телесные повреждения.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Он добровольно выдал пистолет и три патрона к нему.Согласно результатам исследования изъятый пистолет является травматическим, а патроны пригодны к стрельбе из него. Соответствующее разрешение на оружие у мужчины имеется.Следствием Отдела МВД России по району Бибирево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29