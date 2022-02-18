Сотрудниками УВД на Московском метрополитене задержаны оба участника инцидента, имевшего место вечером 17 февраля на станции метро «Тульская»...

«Сотрудниками УВД на Московском метрополитене задержаны оба участника инцидента, имевшего место вечером 17 февраля на станции метро «Тульская».Около 19.00 во время проверки документов гражданин одной из среднеазиатских республик проявил агрессию в отношении полицейских 8 ОП на Московском метрополитене. Для задержания правонарушителя к нему были применены специальные средства – наручники. Его знакомый подбежал к сотрудникам, нанес им несколько ударов и скрылся.Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили местонахождение второго фигуранта и задержали его в арендованной квартире на 1-м Нижнем Михайловском проезде.На основании собранных полицейскими материалов следователем Следственного ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ. Ведется следствие», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве