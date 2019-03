Финал женского теннисного турнира в американском Индиан-Уэллсе завершился сенсационной победой 18-летней канадки Бьянки Андрееску, которая не только была несеяным игроком, но и получила от организаторов Wild Card. В решающем матче она обыграла трехкратную чемпионку Шлемов немку Ангелику Кербер.

Финал женского теннисного турнира в американском Индиан-Уэллсе завершился сенсационной победой 18-летней канадки Бьянки Андрееску, которая не только была "несеяным" игроком, но и получила от организаторов Wild Card. В решающем матче она обыграла трехкратную чемпионку "Шлемов" немку Ангелику Кербер.Матч получился достаточно упорный и завершился победой Андрееску – 6:4, 3:6, 6:4. По ходу первого для себя победного финала в турнирах WTA канадка, которая в начале сезона не входила даже в Топ-150 мирового тенниса, побила и повторила ряд достижений великой теннисистки Серены Уильямс.A truly breathtaking [email protected] _ is the 2019 @BNPPARIBASOPEN champion!Defeats Angelique Kerber 6-4, 3-6, 6-4! pic.twitter.com/ke5gA9Xvup— WTA (@WTA) 17 марта 2019 г.Во-первых, она стала первой чемпионкой-обладательницей Wild Card в истории калифорнийского турнира и только третьей "несеяной" после Уильямс-младшей, бельгийки Ким Клийстерс и японки Наоми Осаки. Андрееску также стала самой молодой чемпионкой турнира серии Premier Mandatory за 20 последних лет – с тех пор, как в Индиан-Уэллсе победила в свои 17 лет та же Серена Уильямс.