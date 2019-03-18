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<a href="https://33live.ru/novosti/18-03-2019-kanadskaya-tennisistka-andreesku-bet-rekordy-sereny-uilyams.html" target="_blank">Канадская теннисистка Андрееску бьет рекорды Серены Уильямс</a> - Финал женского теннисного турнира в американском Индиан-Уэллсе завершился сенсационной победой 18-летней канадки Бьянки Андрееску, которая не только была несеяным игроком, но и получила от организаторов Wild Card. В решающем матче она обыграла трехкратную чемпионку Шлемов немку Ангелику Кербер.