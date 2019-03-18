Министерство транспорта США проводит проверку процесса сертификации Boeing 737 MAX. В ведомстве не исключают, что именно неполадки в работе системы система определения и коррекции положения носа самолета по горизонту могли стать причиной двух авиакатастроф.

Министерство транспорта США проводит проверку процесса сертификации Boeing 737 MAX. Об этом пишет газета Wall Street Journal.Специалистов интересует, как работала система Maneuvering Characteristics Augmentation System (это система определения и коррекции положения носа самолета по горизонту). В ведомстве не исключают, что именно неполадки в работе этой системы могли стать причиной авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии.Как сообщает "Россия 24", эксперты запросили у Федерального авиационного управления США, которое и выдавало разрешение на полеты лайнера, все документы по сертификации. Причем, по данным издания, расследование было начато еще после катастрофы самолета авиакомпании Lion Air в октябре прошлого года.У Boeing 737 MAX двигатели большего диаметра и мощности, чем у предшествующей модели 737-800 NG, поясняет "Интерфакс". Из-за этого их пришлось выдвинуть вперед и немного поднять. Это изменило поведение самолета в воздухе: он стал как бы немного "задирать нос", что могло привести к потере скорости и сваливанию самолета.Для исправления этой проблемы была разработана Maneuvering Characteristics Augmentation System. Уже после первой катастрофы в Индонезии появилась информация, что датчики могли неправильно сработать и передать неверные данные.Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился утром 10 марта через шесть минут после взлета. На борту находились 157 человек, сред них было трое россиян. Все они погибли. Эта катастрофа стала второй с самолетами данной модели за последние пять месяцев: в 29 октября 2018 года вскоре после взлета разбился самолет авиакомпании Lion Air. Погибли 189 человек. После этого небо для это модели Boeing было закрыто.