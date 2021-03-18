Злоумышленник обращался в судебные органы с исковыми заявлениями о взыскании денежных средств с различных фирм под предлогом якобы невыполненных ими договорных обязательств...

«Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве пресекли противоправную деятельность 41-летнего жителя столицы, связанную с использованием судебных решений», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что злоумышленник под видом руководства коммерческих организаций обращался в судебные органы Москвы с исковыми заявлениями о взыскании денежных средств на сумму до 300 тысяч рублей с различных фирм под предлогом якобы невыполненных ими договорных обязательств. По результатам рассмотрения суд принимал решения в пользу истца и выдавал исполнительные листы. После предъявления этих документов в различные банки денежные средства списывались с расчетных счетов потерпевших и перечислялись на счет, указанный злоумышленником. Затем деньги переводились на расчетные счета «фирм-однодневок» для дальнейшего обналичивания. Сумма ущерба составила более 5 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. При осмотре автомобиля гражданина обнаружены, предположительно, боеприпасы и боевое оружие. Изъятое направлено на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.Следствием СЧ по РОПД СУ УВД по ЮЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление соучастников, установление всех эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56