В настоящее время по всем фактам следователями органов внутренних дел возбуждены уголовные дела.

УМВД России по Владимирской области напоминает об ответственности за сбыт фальшивых денежных купюр. На территории Владимирской области в 2020 было изъято более 500 фальшивых купюр, в текущем году - более 90. Возбуждено более 75 уголовных дел.В феврале в ОМВД по Юрьево-Польскому району поступило сообщение о фальшивой банкноте номиналом 5000 в одном из магазинов. Были задержаны и доставлены в отдел полиции двое молодых людей (парень 23 и девушка 19) с четырьмя аналогичными купюрами.Оперативники и следователи в ходе совместной работы установили, что процесс сбыта был запланирован заранее - загримированная девушка вошла в магазин, а парень остался на улице, чтобы не привлекать внимания продавцов. Также выяснилось, что фигуранты сбыли еще две фальшивки во Владимире и одну в Кольчугино. Молодой человек заключен под стражу, а с девушки взяли подписку о невыезде. По аналогичному обвинению арестован 19-летний житель Владимира (сбыт 4 купюр).В середине марта во Владимире были задержаны, а позднее заключены под стражу двое приезжих граждан 30 и 28 лет. Оба потратили часть подделок на мобильные телефоны, а остальное планировали сбыть в других регионах. Сотрудники органов внутренних дел продолжают проводить мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов. УМВД России по Владимирской области напоминает:За изготовление, хранение, сбыт или перевозку поддельных денег предусмотрена уголовная ответственность. Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.